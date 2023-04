Come cambia la classifica di Lorenzo Musetti se batte Sinner? Proiezioni ranking ATP: Zverev nel mirino (Di giovedì 20 aprile 2023) Lorenzo Musetti è riuscito a battere Cameron Norrie e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano ha fronteggiato a viso aperto il temibile britannico e in rimonta ha avuto la meglio contro il numero 13 del mondo. Prestazione davvero rimarchevole da parte del toscano, che si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa spagnola. L’attuale numero 20 del ranking ATP se la dovrà ora vedere contro Jannik Sinner, nella rivincita dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo andati in scena la scorsa settimana. Il confronto appare però in dubbio, visto che l’altoatesino non è in perfette condizioni fisiche dopo aver regolato il giapponese Nishioka in tre set e potrebbe dare forfait in vista del derby italiano. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)è riuscito are Cameron Norrie e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano ha fronteggiato a viso aperto il temibile britannico e in rimonta ha avuto la meglio contro il numero 13 del mondo. Prestazione davvero rimarchevole da parte del toscano, che si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa spagnola. L’attuale numero 20 delATP se la dovrà ora vedere contro Jannik, nella rivincita dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo andati in scena la scorsa settimana. Il confronto appare però in dubbio, visto che l’altoatesino non è in perfette condizioni fisiche dopo aver regolato il giapponese Nishioka in tre set e potrebbe dare forfait in vista del derby italiano. Il ...

