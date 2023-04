Colpo Juventus, servono 20 milioni: il ds svela tutto (Di giovedì 20 aprile 2023) La Juventus vuole mettere da parte le vicende giudiziarie per programmare la prossima stagione. Colpo da urlo per i bianconeri, ecco tutta la verità del ds Una voglia immensa di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 20 aprile 2023) Lavuole mettere da parte le vicende giudiziarie per programmare la prossima stagione.da urlo per i bianconeri, ecco tutta la verità del ds Una voglia immensa di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Colpo di scena nel finale dell'udienza: il procuratore generale dello sport presso il Coni, Ugo Taucer, chiede il… - dayfootball1981 : @CarloAl87550029 @de_avvocato No no! Non è questione sportiva per noi ma di sistema calcio. Infatti, la questione d… - Calcio_Formula1 : Mentre la Juventus è in tribunale...il Napoli chiude un colpo straordinario ler un argentino straordinari, Thiago A… - sebon8 : Qualunque cosa esca da questa assurda situazione, il campionato italiano perderà di credibilità. Grazie @FIGC per a… - Moixus1970 : RT @varrialeparody: Doccia gelata per i tifosi del calcio pulito: voci di corridoio narrano di un Giuseppe #Chinè pronto alle dimissioni. U… -