Collegio Garanzia Coni, le decisioni sui dirigenti Juve, uno per uno (Di giovedì 20 aprile 2023) Respinto il ricorso di Fabio Paratici, che si era auto sospeso al Tottenham in attesa di questa sentenza. Il dirigente resta inibito dalle attività per i prossimi 30 mesi. Continua FABIO PARATICI ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Respinto il ricorso di Fabio Paratici, che si era auto sospeso al Tottenham in attesa di questa sentenza. Il dirigente resta inibito dalle attività per i prossimi 30 mesi. Continua FABIO PARATICI ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : Il Collegio di Garanzia rimanda alla Corte d'Appello la sentenza sul -15 inflitto alla #Juventus. I bianconeri, cos… - GiovaAlbanese : Rinvio a giudizio: il Collegio di garanzia del Coni respinge la sentenza del -15 di penalizzazione in campionato a… - capuanogio : Pronti, partenza, via... L'associazione club Napoli Maradona, tramite l'avvocato Lubrano, chiede di partecipare al… - andrewsword2 : RT @Stefano120_01: Il collegio di garanzia rinvia decisione a nuova valutazione, dicendo CHI NON HA MAI SBIANCHETTATO UNA FATTURA SCAGLI LA… - Tiarossi2 : RT @fadebellis: Questa è un’altra puttanata: non ci sarà nessuna nuova richiesta di penalizzazione perché non è prevista dall’ordinamento.… -