Code in stazione a Milano, 'assalto ai treni in partenza (Di giovedì 20 aprile 2023) "C'è più gente stamattina che quando siamo partiti per il Covid": scherza Carmine, che alla stazione Centrale di Milano avrebbe dovuto prendere il treno per Salerno, dopo aver visto ieri Inter - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) "C'è più gente stamattina che quando siamo partiti per il Covid": scherza Carmine, che allaCentrale diavrebbe dovuto prendere il treno per Salerno, dopo aver visto ieri Inter - ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Code in stazione a Milano, 'assalto ai treni in partenza - 'Più gente oggi che quando siamo partiti per il Covid - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Code in stazione a Milano, 'assalto ai treni in partenza 'Più gente oggi che quando siamo parti… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Roma, folla e code infinite a #Termini: stazione in tilt per l’incidente di #FirenzeCastello #treni #trasporti #20aprile #il… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #Roma, folla e code infinite a #Termini: stazione in tilt per l’incidente di #FirenzeCastello #treni #trasporti #20aprile #il… - infoitinterno : Deraglia treno a Firenze, cancellazioni e code alla stazione di Roma Termini -