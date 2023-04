Cocainorso | la recensione | un film sdentato

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ladi: una storia vera che diventa poi leggenda urbana (ad alto tasso cinematografico), per undalla dimensione bizzarra e sfocata, senza essere fino in fondo un b-movie assoluto. Dirige Elizabeth Banks. Il punto teorico è che non ci sarebbe nulla da ridere. Perché non c'è lo stesso spirito buffonesco di Snake on Planet, né lo stesso approccio esagerato di Sharkando. Figuriamoci se può reggere il paragone con Lo Squalo di Steve Spielberg, in grado di mettere in circolo le nostre paure più recondite per mezzo di un enorme squalo bianco, a cui lo stesso Spielberg, cinquant'anni dopo, chiederà ammenda, sentendosi in colpa per aver in qualche modo demonizzato il carcarodonte (termine scientifico) oggi considerato vulnerabile nella scala di conservazione. Detto ciò, con la giusta chiave e il giusto senso si ...