Cobolli-Otte oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Monaco 2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) Flavio Cobolli se la vedrà contro Oscar Otte negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città teutonica. Il giovane romano, dopo aver superato agilmente le qualificazioni, ha lasciato le briciole all’esperto australiano Jordan Thompson. Queste tre vittorie gli sono valse il ritorno tra i primi duecento giocatori del mondo. Adesso per Cobolli è il momento di continuare a spingere contro lo spilungone tedesco, che all’esordio ha estromesso a sorpresa l’argentino Sebastian Baez. I due si sono incontrati soltanto una volta in carriera. Era il novembre del 2021 e Otte vinse in due facili set contro Cobolli nei quarti di finale del Challenger di Bari (cemento). In questo caso la superficie più ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Flaviose la vedrà contro Oscarnegli ottavi di finale dell’ATP 250 didi Baviera(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città teutonica. Il giovane romano, dopo aver superato agilmente le qualificazioni, ha lasciato le briciole all’esperto australiano Jordan Thompson. Queste tre vittorie gli sono valse il ritorno tra i primi duecento giocatori del mondo. Adesso perè il momento di continuare a spingere contro lo spilungone tedesco, che all’esordio ha estromesso a sorpresa l’argentino Sebastian Baez. I due si sono incontrati soltanto una volta in carriera. Era il novembre del 2021 evinse in due facili set contronei quarti di finale del Challenger di Bari (cemento). In questo caso la superficie più ...

