Cobolli-O’Connell in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Atp Monaco 2023

Flavio Cobolli sfiderà Christopher O'Connell nei quarti di finale dell'ATP 250 di Monaco di Baviera 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Prosegue il fantastico torneo del classe '02, che per la prima volta nella sua giovane carriera è nei quarti di un evento del circuito maggiore. Due belle e convincenti vittorie su Thompson e Otte, che si aggiungono a quelle ottenute nel tabellone di qualificazione ai danni di Rosol e Kolar. Ora c'è l'occasione di proseguire questo cammino, contro l'australiano che in due set ha fatto fuori il beniamino di casa Alexander Zverev. O'Connell sta vivendo una buona stagione, considerato che questo è già il terzo quarto di finale a livello ATP dopo Doha e Marrakech. Cobolli partirà leggermente sfavorito, ma di certo non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silviaarmstrong : RT @lorenzofares: Un grande Flavio #Cobolli ???? batte anche Oscar Otte ???? (60 36 63) e si qualifica per i QF del torneo #ATPMunich ???? 4 par… - giovannipelazzo : C'È O'CONNELL PER COBOLLI ?? Christopher O'Connell ???? vince la sua 2ª partita in carriera contro un top20, battend… - GeorgeSpalluto : Sarà O'Connell l'avversario di Flavio Cobolli nei quarti. E non Zverev, battuto dall'australiano 76 64. Niente da f… - quindicizero : A sorpresa sarà Christopher O'Connell l'avversario di Flavio Cobolli ai quarti di finale di Monaco! ???? L'australia… - TelDiTen : Cobolli - O'Connell nei quarti a Monaco ?? -

