Cnh Industrial lascia il mercato russo

(Di giovedì 20 aprile 2023) Cnhannuncia la cessione delle proprie attività in Russia per un incasso complessivo di circa 60 milioni di dollari. La comunicazione fa seguito all’annuncio della Società di aver sospeso le forniture a questonel marzo 2022. Fino ad oggi, il pagamento degli stipendi dei dipendenti e la copertura dei costi amministrativi in Russia sono stati regolarmente garantiti. Fino a marzo 2022, la Società ha gestito l’importazione e la distribuzione dei suoi prodotti in Russia, le attività e i finanziamenti commerciali locali attraverso un proprio ufficio nella regione di Mosca. La presenzae nel paese comprendeva siti produttivi per i macchinari agricoli e da costruzione e un magazzino ricambi. Questi siti impiegavano circa 200 dipendenti. Per l’esercizio finanziario 2021, l’ultimo anno completo di attività, le ...

CNH Industrial annuncia l'uscita dal mercato russo SoldiOnline.it

