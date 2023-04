(Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta delGiorgia Meloni, ha deliberato ladel Professor Renatodel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ()”. E’ quanto si legge in una nota del governo. “Su proposta, inoltre, del Ministro della difesa Guido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’avvio della procedura per il conferimento all’Ammiraglio ispettore capo Pietro Covino dell’incarico didella Cassa di previdenza delle Forze armate e il conferimento delle funzioni di Direttore dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari della Difesa al tenente generale del ruolo normale del Corpo di commissariato dell’Esercito Stefano Rega”. “Congratulazioni a Renato, ...

In Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, Renato Brunetta è stato nominato presidente del. L'ex ministro della Pubblica Amministrazione prenderà il posto dell'attuale presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Tiziano Treu.ROMA - In Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, Renato Brunetta è stato nominato presidente del. L'ex ministro della P.a. prenderà il posto dell'attuale presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Tiziano Treu....è andato in scena durante ilche ha approvato il decreto in materia di Pa, dove la norma per richiamare i "pensionati d'oro" è stata riproposta anche in vista della nomina a presidente del, ...

Cnel, Cdm nomina Brunetta presidente Adnkronos

Il Consiglio dei ministri ha nominato Renato Brunetta presidente del Cnel. Più volte ministro della P.a, l'economista prenderà il posto dell'attuale presidente del Consiglio nazionale dell'economia e ...Il Presidente Giorgia Meloni ha proposto e il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del Professor Renato Brunetta come Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). In ...