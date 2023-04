(Di giovedì 20 aprile 2023)torna alla radio e lo racconta al Corriere della Sera al grido di “sono nato dj e morirò dj”. La sua nuova emittente si chiamerà radio.it: “Ho invitato alcuni amici e ho chiesto loro di fare una prova microfono. Li trasmetteremo e gli ascoltatori dovranno inventare chi sono: ci saranno Jovanotti, Fiorello, Elena Sofia Ricci, Edoardo Leo, Max Biaggi e tanti altri. Poi pian piano svelerò chi sono. Intanto sono contento di aver fondato una radio che spero possa essere trasmessa in forma “mobile” a portata di smartphonele dirette su Instagram. Ma, lo sottolineo, non manca una sede fisica. Siamo qui in un ufficio a Milano, c’è una regia, ci sono i tecnici. La serietà non manca. Ma l’obiettivo dichiarato è sfruttare tutte le tecnologie che l’uomo ha invitato per rinvigorire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Claudio Cecchetto su Max Pezzali: “Come autore è indimenticabile, come persona un po’ meno” - infoitcultura : Claudio Cecchetto e Max Pezzali hanno litigato? Ultime news - infoitcultura : Claudio Cecchetto festeggia il compleanno e inaugura la sua nuova radio - infoitcultura : Claudio Cecchetto: «Max Pezzali? Indimenticabile, come persona un po' meno» - infoitcultura : Max Pezzali, l'affondo di Claudio Cecchetto: 'Che persona è davvero' -

La rottura tra Max Pezzali eè stata annunciata il 14 luglio 2022, a poche ore dalla prima serata del ' San Siro Canta Max '. Le vere motivazioni dietro a questa decisione non sono mai state rivelate del tutto ...'In questo momento non penso più a Max Pezzali . Un autore indimenticabile, come persona diciamo che lo è un po' meno':lo ha detto al Corriere della Sera . Intervistato in occasione del suo 71esimo compleanno, il dj ha annunciato di aver lanciato una nuova web radio, radiocecchetto.it: 'Il futuro Ho ...Auguri! Quale migliore regalo si poteva fareper la giornata del suo compleanno (è nato il 19 aprile 1952) se non lanciare il suo nuovo progetto radiofonico Da oggi è disponibile on line Radio. Una radio, come lui ...

Claudio Cecchetto: «Max Pezzali Indimenticabile, come persona un po' meno» Corriere della Sera

Claudio Cecchetto torna alla radio e lo racconta al Corriere della Sera al grido di “sono nato dj e morirò dj”. La sua nuova emittente si chiamerà radiocecchetto.it: “Ho invitato alcuni amici e ho chi ...Intervistato dal "Corriere di Bologna", lo scoprire di talenti Claudio Cecchetto ha parlato del suo futuro e dei suoi attuali rapporti con Max Pezzali.