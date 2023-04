Classifica marcatori Champions League 2022/23 (Di giovedì 20 aprile 2023) I capocannonieri della massima competizione europea: chi sarà il successore di Karim Benzema? La corsa al trono europeo di re dei bomber è ufficialmente ripartita il 6 e 7 settembre 2022, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi della massima competizione europea. : nella scorsa stagione il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema, autore di 15 goal, è succeduto al giovane norvegese Herling Haaland. Chi sarà l’erede dell’attaccante francese delle merengues? Qui di seguito la Classifica aggiornata dei migliori cannonieri della Champions League: 12 GOL: Haaland – 1 rig. (Manchester City); 8 GOL: Salah – 1 rig. (Liverpool); 7 GOL: Mbappé – 1 rig. (PSG); 6 GOL: João Mario – 5 rig. (Benfica), Vinícius Júnior (Real Madrid); 5 GOL: Lewandowski (Barcellona), Rafa Silva (Benfica), Giroud – 2 rig. (MILAN), ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) I capocannonieri della massima competizione europea: chi sarà il successore di Karim Benzema? La corsa al trono europeo di re dei bomber è ufficialmente ripartita il 6 e 7 settembre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi della massima competizione europea. : nella scorsa stagione il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema, autore di 15 goal, è succeduto al giovane norvegese Herling Haaland. Chi sarà l’erede dell’attaccante francese delle merengues? Qui di seguito laaggiornata dei migliori cannonieri della: 12 GOL: Haaland – 1 rig. (Manchester City); 8 GOL: Salah – 1 rig. (Liverpool); 7 GOL: Mbappé – 1 rig. (PSG); 6 GOL: João Mario – 5 rig. (Benfica), Vinícius Júnior (Real Madrid); 5 GOL: Lewandowski (Barcellona), Rafa Silva (Benfica), Giroud – 2 rig. (MILAN), ...

