Clamoroso in Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo rischia il carcere e l'espulsione dal paese per il gestaccio ai tifosi (Di giovedì 20 aprile 2023) La sconfitta subita dall'Al Nassr contro l'Al Hilal rischia di portare guai sempre più grandi a Cristiano Ronaldo e non soltanto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) La sconfitta subita dall'Al Nassr contro l'Al Hilaldi portare guai sempre più grandi ae non soltanto...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanistapelato : RT @cmdotcom: Clamoroso in Arabia Saudita: #CristianoRonaldo rischia il carcere e l'espulsione dal paese per il gestaccio ai tifosi https:/… - cmdotcom : Clamoroso in Arabia Saudita: #CristianoRonaldo rischia il carcere e l'espulsione dal paese per il gestaccio ai tifo… - Riccard76648002 : RT @Riiichhh: ?? Clamoroso in Arabia: chiedono l’arresto o l’espulsione di Cristiano #Ronaldo! Nouf bin Ahmed, avvocato, docente, presente… - Riiichhh : ?? Clamoroso in Arabia: chiedono l’arresto o l’espulsione di Cristiano #Ronaldo! Nouf bin Ahmed, avvocato, docente,… - CorSport : ?? Clamoroso in Arabia: chiedono l’arresto o l’espulsione di Cristiano #Ronaldo! ?? IL MOTIVO -