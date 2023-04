Città della Scienza, attività e visite guidate dal 22 al 25 aprile (Di giovedì 20 aprile 2023) Un nuovo imperdibile weekend a Città della Scienza tra attività, laboratori e visite guidate alla scoperta del globo terrestre. Città della Scienza si unisce alla celebrazione mondiale del nostro pianeta blu, programmando attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche appassionanti e istruttivi per il pubblico! Andremo alla scoperta della bellezza ma al tempo stesso anche della fragilità del Leggi su 2anews (Di giovedì 20 aprile 2023) Un nuovo imperdibile weekend atra, laboratori ealla scoperta del globo terrestre.si unisce alla celebrazione mondiale del nostro pianeta blu, programmando, laboratori, dimostrazioni scientifiche appassionanti e istruttivi per il pubblico! Andremo alla scopertabellezza ma al tempo stesso anchefragilità del

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Città tenute in scacco da bande straniere e viaggiatori minacciati da immigrati: ecco i “benefici” della… - Quirinale : #Mattarella: Danzica ha segnato due volte la storia della #Polonia: nel 1939 con l’aggressione alla città da parte… - Roma : ??? Il 21 aprile il 2776° #NatalediRoma. Mostre, incontri, visite e due appuntamenti speciali: la conclusione del re… - smoccoli : Al via la terza edizione della Merenda nell’Oliveta In 100 Città dell’Olio italiane a parlare sono gli olivi – Asso… - InnovatoreMag : Nella Città di Alba ritorna Vinum, la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, che celebra quest’anno la sua 45a… -