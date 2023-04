Cinque italiane nelle semifinali delle coppe europee | prima volta nella storia

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) Un momento perfetto, magnifico e sorprendente quello che stanno vivendo le squadreche si sono prese fra martedì, mercoledì e giovedì un posto. In tutte le competizioni, infatti, c’è minimo un’italiana presente nel G4. Il derby fra Milan ed Inter in Champions League è certamente un vanto per il calcio milanese che comunque andrà sarà rappresentato il 10 giugno ad Istanbul. Non è finita qui. Perchè se Milano chiama, Torino, Roma e Firenze rispondono alla grande. Allegri, dopo aver appreso la notizia dei 15 punti tornati alla base, si è preso in Portogallo la semifinale di Europa League in cui Danilo e compagni se la vedranno con il Siviglia che sorprendentemente ha eliminato il Manchester United. Alla corsa alla vittoria in Europa League si ...