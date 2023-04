Cinque italiane in semifinale in Europa | la spunta anche la Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 20 aprile 2023) Saranno 5 le squadreinin. Dopo il pass staccato da Inter e Milan in Champions League, dalla Fiorentina in Conference e dalla Juventus inLeague, in quest’ultimalariesce a superare il turno. I giallorossi di Mourinho, in svantaggio dopo la sconfitta del match di andata, hanno faticato a trovare il ritmo giusto oggi in campo allo Stadio Olimpico della Capitale. Solo al 60? è arrivato il gol del vantaggio, segnato da Spinazzola, ma all’80’ Paixao ha pareggiato i conti. 9 minuti dopo Dybala ha ripotato in vantaggio i padroni di casa, mandando la sfida così ai supplementari. E’ stato proprio all’overtime che i giallorossi hanno fatto la differenza: dopo un discorso motivazione di Mourinho, El Shaarawy ha segnato il gol del 3-1 al 101? e poi ...