Ciclone polare sfiora l’Italia | due giorni di grandine e temporali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmeteoit : Fino a #Venerdì piogge, temporali e neve sulle #Alpi -

Nelle prossime ore, dunque, un fronte, collegato alin transito tra Germania e Francia, causerà l'estensione e l'intensificazione dei fenomeni da est verso ovest, dal Triveneto fino al ...Questa massa d'aria- artica sarà circoscritta in un piccolo, una goccia fredda molto veloce nello spostamento attraverso Bielorussia, Polonia, Germania e come detto verso il Canale ...Questa massa d'aria- artica sarà circoscritta in un piccolo, una goccia fredda molto veloce nello spostamento attraverso Bielorussia, Polonia, Germania e come detto verso il Canale ...

Meteo: Ciclone Polare lambisce l'Italia, forti Temporali per 2 giorni; parla il meteorologo Andrea Garbinato iLMeteo.it

Un nuovo ciclone dal Nord Atlantico su tutto il Centro-Sud porta piogge, vento e anche locali nevicate sull'Appennino fino ai 1300-1500 metri. E' quanto osserva Mattia Gussoni, meteorologo del sito ww ...In Italia, il maltempo continua a non mollare la penisola. Un nuovo ciclone proveniente dal Nord Atlantico si sta avvicinando al Centro-Sud, portando con sé piogge, vento e persino possibili nevicate ...