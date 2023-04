Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano

Leggi su agi

(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Una donna di 39 anni è morta adopo essere statada unain corso di Porta Vittoria all'incrocio con via Sforza. La vittima era a bordo di una bicicletta. Sul posto è arrivato il personale del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi della Polizia locale per ricostruire la dinamica. Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato. "Ho ucciso una persona, uccidetemi", ha detto in stato di choc - secondo quanto riferito da un testimone - agli agenti della Polizia locale intervenuta. È stato affidato al personale del 118.