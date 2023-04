(Di giovedì 20 aprile 2023) La Procura di Milano ha aperto un'persulla morte della donna di 39 annistamani da una betoniera mentre era in sella alla sua bici all'angolo tra via Francesco ...

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale sulla morte della donna di 39 annistamani da una betoniera mentre era in sella alla sua bici all'angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria nel pieno centro di Milano, nei pressi della Biblioteca Sormani. ...... fermato 29enne: la sua patente era stata revocata Soltanto lo scorso febbraio una donna di 38 anni era statae uccisa in viale Brianza . Stessa dinamica si era consumata a novembre scorso, ...Un altro incidente mortale, a Milano, con uncoinvolto. È accaduto all'incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Francesco Sforza. A perdere la vita una donna di 39 anni,e uccisa da una betoniera. Le immagini dei rilievi ...

Ciclista investita, inchiesta per 'omicidio stradale' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Milano, stasera alle 19 il corteo di protesta che arriverà davanti alla biblioteca Sormani, dove stamattina si è verificato l'incidente