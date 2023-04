(Di giovedì 20 aprile 2023) A gennaioè stato vittima di una caduta durante il ritiro con la squadra a Oliva che lo ha costretto a stare lontano dalle competizione fino aldi Sicilia corsa da cui è quindi cominciata questa sua stagione. Il portacolori della EOLO Kometa è subito riuscito a mettersi in mostra grazie a degli ottimi piazzamenti, ha conquistato la maglia a punti e ha chiuso terzo nella generale della corsa: “La condizione è buona, vengo da un periodo complicato e quindi sono felice dei risultati che sono riuscito ad ottenere. Dopo la caduta in allenamento all’inizio è stato un po’ strano ma poi sono riuscito a trovare le giuste sensazioni“. Come stai? “Un po’ stanco, ma bene”. Avresti barattato il terzo posto per una vittoria di? “Ho fatto tre podi e magari un podio l’avrei ceduto per una vittoria di ...

Ciclismo, Vincenzo Albanese: "Al Giro d'Italia punto alla tappa di Salerno. Sogno la Milano-Sanremo" OA Sport

A gennaio Vincenzo Albanese è stato vittima di una caduta durante il ritiro con la squadra a Oliva che lo ha costretto a stare lontano dalle competizione fino al Giro di Sicilia corsa da cui è quindi ...