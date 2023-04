Ciclismo | Tour of the Alps 2023 quarta tappa | percorso | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 20 aprile 2023) Oggi è il giorno dellae penultimadelof the, che prosegue con la Rovereto-Predazzo di 152,9 chilometri. Altra frazione impegnativa, con tre GPM “ufficiali” e tutta una serie di continui saliscendi che rendono davvero minima la parte di pianura in programma. In particolare a decidere la corsa dovrebbe essere la salita di Passo Pramadiccio (9,7 km al 6,1% medio), che terminerà a 15 km dal traguardo. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire la corsa., TV E– I corridori partiranno da Rovereto alle ore 11:05, mentre l’arrivo a Predazzo è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:00 e le 15:30. Latv sarà disponibile sia su RaiSport che su Eurosport a partire dalle 13:30, con molte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristianmich34 : RT @MichGPS: #ToTa 4 tappa: Rovereto – Predazzo 152.9 km 3.610 m 3 GPM: Passo Sommo 15,7 km al 7.3% lago di Santa Colomba 5.6 km al 7.1%. P… - MichGPS : #ToTa 4 tappa: Rovereto – Predazzo 152.9 km 3.610 m 3 GPM: Passo Sommo 15,7 km al 7.3% lago di Santa Colomba 5.6 km… - simo_vierin : In questi Giorni con Papà guardiamo e parliamo molto del Tour of the Alps di Ciclismo. Parliamo anche dei Lavori ch… - GazzettinoL : Brevi di sport Ciclismo il tedesco Lennard Kamna si è aggiudicato la terza tappa del Tour of the Alps. La tappa in… - infoitsport : Ciclismo, 4a tappa Tour of the Alps: strade chiuse in Trentino Alto Adige « Gazzetta delle Valli News dalle Valli L… -

...che conosceva a menadito sui quali capiva se era pronto per affrontare le grandi salite die ... Sarà anche una occasione di scoprire nuovi talenti di cui il movimento delha ...Lennard Kämna si è aggiudicato la terza tappa delof the Alps, di 162 chilometri da Renon, in Alto Adige, a Brentonico San Valentino, in Trentino. Il tedesco, vincitore anche lo scorso anno a Villabassa, è andato all'attacco con Jefferson Cepeda ......come "Ilde France sia il terzo evento più seguito al mondo e il fatto che dopo 110 anni le prime tappe siano in Emilia - Romagna è una cosa che resterà nella storia del. Ilè un ...

Il ciclismo professionistico modenese è impegnato sia su strada che su pista questa settimana.Il pavullese Luca Covili gareggia nel Tour of the Alps e dopo la partenza in Austria ha concluso ieri la t ...Tutto è pronto per il 46° Tour of the Alps, storico antipasto del Giro d'Italia che scatta domani da Rattenberg. La corsa prevede cinque tappe con tre arrivi in… Leggi ...