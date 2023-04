Ciclismo | chi è Giulio Pellizzari? 3° al Tour of the Alps | è dovuto andare in Slovenia per diventare pro’ a 19 anni

(Di giovedì 20 aprile 2023)è stato grande protagonista in occasione della quarta tappa delof the. Il 19enne è entrato nella fuga di giornata e poi è andato all’attacco lungo la salita di Passo Pramadiccio (9,7 km al 6,2%), guadagnando una ventina di secondi di vantaggio sui due uomini lasciati sul posto in occasione della sua azione. Il marchigiano è però stato ripreso in discesa dall’austriaco Gregor Muehlberger e dal norvegese Torstein Traen, chiudendo al terzo posto sul traguardo di Predazzo. Il classe 2003 ha destato un’ottima impressiona in una giornata molto dura e corsa in condizioni climatiche non ideali, mettendosi in bella mostra in salita e facendosi apprezzare per la propria pedalata. L’alfiere della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè potrebbe essere il nome nuovo delitaliano, ...

Giulio Pellizzari è stato grande protagonista in occasione della quarta tappa del Tour of the Alps. Il 19enne è entrato nella fuga di giornata e poi è andato all'attacco lungo la salita di Passo Prama