(Di giovedì 20 aprile 2023)con i(foto: IPA) Se c’è una cantante che è sempre rimasta fedele al proprio colore naturale di– il castano scuro – e, fatta eccezione per qualche sfumatura di biondo, non ha mai ceduto a cambiamenti drastici e repentini, questa è sicuramente. Di recente, però, anche lei si è lasciata andare a qualche colpo di testa trasformandosi in una Bratz, con i, per l’esibizione al. La principessa dell’R&B è, infatti, salita sul palco del celebre festival di Indio, in California, per cantare la sua Slow, insieme a Jackson Wang, sfoggiando onde a effetto unicorno, multicolor e leggermente bagnate.alè come Barbie ...

... Heidi Klum, Alessandra Ambrosio e, il vero colpo di scena ai Fashion Trust US Awards 2023 ... (Foto by Monica Schipper/Getty Images) Leggi anche ›lunghi over 60 Perché sì, secondo ...... Heidi Klum, Alessandra Ambrosio e, il vero colpo di scena ai Fashion Trust US Awards 2023 ... (Foto by Monica Schipper/Getty Images) Leggi anche ›lunghi over 60 Perché sì, secondo ...

Ciara: capelli arcobaleno al Coachella 2023 AMICA - La rivista moda donna

Se c’è una cantante che è sempre rimasta fedele al proprio colore naturale di capelli – il castano scuro – e, fatta eccezione per qualche sfumatura di biondo, non ha mai ceduto a cambiamenti drastici ...L'imprenditrice digitale ha mostrato sui social una pettinatura extra lunga ed extra liscia. Merito di strategiche ciocche in stile Barbie girl ...