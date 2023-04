“Ciao mamma | il mio cellulare è rotto” | ma è una truffa

(Di giovedì 20 aprile 2023) Un’altraè stata segnalata sui social, ancora una volta ai danni degli utenti, e si tratta di un finto sms che riporta il messaggio: “, il mio”. L’obiettivo è quello di raggirare i malcapitati, rubare i loro dati e svuotare i loro conti. Ecco come riconoscerla. “, il mio”: come riconoscere il finto messaggio Laè stata segnalata in più occasioni dagli utenti Facebook, con un post che è diventato virale e che mostra il finto sms inviato daitori alle potenziali vittime. Il messaggio riporta: “, il mio. Questo è il mio nuovo numero di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VinceDonnalisie : RT @fanpage: Attenzione alla nuova truffa su #Whatsapp - lacittanews : Sembra un banale messaggio del proprio figlio, ma in realtà lui non ne sa nulla. Scoperta dalla polizia postale una… - Piergiulio58 : “Ciao mamma, il cellulare è rotto: questo è il mio nuovo numero”, il testo seguito di solito da un secondo messaggi… - Lulumyamor : RT @fanpage: Attenzione alla nuova truffa su #Whatsapp - marisafebbraro : RT @fanpage: Attenzione alla nuova truffa su #Whatsapp -

Un'altra truffa è stata segnalata sui social, ancora una volta ai danni degli utenti, e si tratta di un finto sms che riporta il messaggio: ", il mio cellulare è rotto" . L'obiettivo è quello di raggirare i malcapitati, rubare i loro dati e svuotare i loro conti. Ecco come riconoscerla. ", il mio cellulare è rotto": ......di gravidanza (come ha spiegato nella risposta a un commento del post) e perciò diventeràin ... Finché a un certo punto gli ho detto 'eh', e l'ho mollato come una palo' ha raccontato l'ex ...A dare l'annuncio è stata la futurache, accanto, ha aggiunto anche un cuoricino azzurro, ... Finché a un certo punto gli ho detto "eh", e l'ho mollato come una palo", ha dichiarato Silvia. ...

Ciao mamma, il cellulare è rotto: questo è il mio nuovo numero, su ... Fanpage.it

«Ciao mamma, il mio cellulare è rotto: ho cambiato numero!»: scoperta dalla polizia postale una nuova truffa online ...Un messaggio su Whatsapp è la nuova truffa online scoperta dalla polizia postale. “Ciao mamma, il mio cellulare è rotto: ho cambiato numero!”, recita il testo seguito di solito da un secondo messaggio ...