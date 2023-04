Ciambellone allo yogurt | la torta sofficissima con soli albumi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il bundt cake , non è altro che il nome inglese del nostrano, con questo termine però si possono indicare diverse preparazioni, tutte accomunate dalla forma. Oggi proponiamo una ricetta davvero leggera, perfetta per la colazione di chi non vuole rinunciare al gusto ma vuole comunque stare attento alle calorie, inoltre non contiene tuorli d’uovo, solo gli, quindi quando ci avanzano da qualche altra preparazione, invece di buttarli possiamo utilizzarli per questo squisito. Bundt Cake: Ingredienti 200 grammi di farina + un cucchiaio per lo stampo, 4, 250 grammi dimagro alla pesca, 110 grammi di zucchero di canna, 80 ml di olio di semi, 1 bustina di vanillina, 9 grammi di cremor tartaro, 18 grammi di bicarbonato di sodio, 1 pizzico di sale, una manciata di ...