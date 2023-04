Ci vuole un fiore, il programma di Francesco Gabbani non è sospeso. Il conduttore: “In onda un contributo con Roberto Vecchioni registrato” (Di giovedì 20 aprile 2023) “sospeso dopo una puntata Ci vuole un fiore“, la notizia era stata annunciata ieri pomeriggio dal sito Tvblog. Uno stop per lo show di Rai1 condotto da Francesco Gabbani? Il programma, al netto di voci e ipotesi interne, andrà regolarmente in onda domani sera, 21 aprile. Tra gli ospiti del secondo e ultimo appuntamento, oltre alle presenze fisse di Nino Frassica e Mario Tozzi, le attrici Stefania Sandrelli, Laura Chiatti e Chiara Francini. Spazio allo chef Lorenzo Biagiarelli, Rosa Chemical e Roberto Vecchioni. Proprio la partecipazione dell’amato cantautore aveva costretto la Rai a una valutazione particolare, martedì scorso Vecchioni aveva annunciato la scomparsa improvvisa di suo figlio Arrigo a soli trentasei anni: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “dopo una puntata Ciun“, la notizia era stata annunciata ieri pomeriggio dal sito Tvblog. Uno stop per lo show di Rai1 condotto da? Il, al netto di voci e ipotesi interne, andrà regolarmente indomani sera, 21 aprile. Tra gli ospiti del secondo e ultimo appuntamento, oltre alle presenze fisse di Nino Frassica e Mario Tozzi, le attrici Stefania Sandrelli, Laura Chiatti e Chiara Francini. Spazio allo chef Lorenzo Biagiarelli, Rosa Chemical e. Proprio la partecipazione dell’amato cantautore aveva costretto la Rai a una valutazione particolare, martedì scorsoaveva annunciato la scomparsa improvvisa di suo figlio Arrigo a soli trentasei anni: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frankgabbani : Venerdì sera all’interno di 'Ci Vuole un Fiore' andrà in onda un contributo con il Professor Roberto Vecchioni reg… - fanpage : La prima puntata del programma #CiVuoleUnFiore, si è aperta nel ricordo di Piero Angela. Francesco Gabbani ha volut… - fanpage : 'Ci vuole un fiore convince ancora. La seconda edizione dello show sull’ecosostenibilità è trainata dall’entusiasmo… - FEDEold1 : RT @Misurelli77: Roberto Fiore vuole spedire la tessera di Forza Nuova a Lollobrigida. Non aggiungo altro!!! - enapesi : RT @frankgabbani: Venerdì sera all’interno di 'Ci Vuole un Fiore' andrà in onda un contributo con il Professor Roberto Vecchioni registrat… -