"Ci sono i loro nomi". Amici 22, a poco dalla finale la bomba su Angelina e Isobel (Di giovedì 20 aprile 2023) La finale di Amici 22 è in previsione per il prossimo 13 maggio. Dopo mesi di lezioni e sfide, gli alunni della scuola di Maria De Filippi combatteranno in una finale che sarà sicuramente molto accesa e attesa per i telespettatori che si sono appassionati alle loro vicende in questi mesi. sono diversi gli alunni che si sfideranno a colpi di canto e ballo per diventare il nuovo vincitore di Amici dopo Giulia Stabile, medaglia d'oro della scorsa edizione del talent show. L'ultima sfida del serale ha visto protagonisti Samu e Max, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino al momento del fatidico verdetto: "Non vedo una cosa negativa uscire, per niente. Qua dentro mi sento di aver dato tutto quello che ho, il mondo fuori non si ferma", ha detto Max, che però ...

