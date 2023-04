Chiesto il processo per Arcuri. È accusato dell’acquisto di 800 milioni di mascherine pericolose (Di giovedì 20 aprile 2023) La Procura di Roma ha Chiesto il processo per l’ex commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri per l’acquisto di «ottocento milioni di mascherine irregolari e pericolose per la salute, usate dai medici in piena emergenza Covid». Lo riporta il Messaggero, precisando che la procura ha Chiesto il processo oltre che per l’ex commissario all’emergenza Covid, anche per quattro società e altre undici persone, tra le quali Antonio Fabbrocini, responsabile unico del procedimento, che, oltre a rispondere di abuso d’ufficio, come Arcuri, dovrà difendersi anche dall’accusa di frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico, per avere indotto «il Comitato tecnico scientifico ad attestare falsamente la conformità dei presidi sanitari ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) La Procura di Roma hailper l’ex commissario all’emergenza Covid, Domenicoper l’acquisto di «ottocentodiirregolari eper la salute, usate dai medici in piena emergenza Covid». Lo riporta il Messaggero, precisando che la procura hailoltre che per l’ex commissario all’emergenza Covid, anche per quattro società e altre undici persone, tra le quali Antonio Fabbrocini, responsabile unico del procedimento, che, oltre a rispondere di abuso d’ufficio, come, dovrà difendersi anche dall’accusa di frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico, per avere indotto «il Comitato tecnico scientifico ad attestare falsamente la conformità dei presidi sanitari ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ferrara, “maxi-truffa nella ricostruzione del quartiere fieristico dopo il sisma”: chiesto il processo per l’ex sin… - SecolodItalia1 : Chiesto il processo per Arcuri. È accusato dell’acquisto di 800 milioni di mascherine pericolose… - uolller : RT @a_monteleone: RASSEGNATI, È LA STAMPA - parte 1 Sul Falso Quotidiano autentica perla firmata Pino Corrias. 1) La difesa avrebbe chies… - a_monteleone : RASSEGNATI, È LA STAMPA - parte 1 Sul Falso Quotidiano autentica perla firmata Pino Corrias. 1) La difesa avrebbe… - pellicciamario1 : Ugo #Tecer, Procuratore Generale dello Sport che rappresentava l'accusa, non ha chiesto, in sede di dibattimento, l… -