Chi sarà il “nonno” della Liga dopo il ritiro di Joaquín? (Di giovedì 20 aprile 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 19/04/2023 alle 18:35 CEST Joaquín ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico al termine della stagione Il club dei veterani perde il suo membro più anziano a 41 anni dopo 23 stagioni da professionista Il club dei veterani è in lutto. Joaquín Sánchez ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a fine stagione e dice addio al campo all’età di 41 anni e 23 stagioni nell’élite Con il pensionamento del suo membro più anziano, Chi sarà il nuovo ‘nonno’ della Liga? Il mondo del calcio evolve a un ritmo inarrestabile. La progressiva ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullapervenuta in redazione: 19/04/2023 alle 18:35 CESTha annunciato il suodal calcio professionistico al terminestagione Il club dei veterani perde il suo membro più anziano a 41 anni23 stagioni da professionista Il club dei veterani è in lutto.Sánchez ha annunciato il suodal calcio professionistico a fine stagione e dice addio al campo all’età di 41 anni e 23 stagioni nell’élite Con il pensionamento del suo membro più anziano, Chiil nuovo ‘? Il mondo del calcio evolve a un ritmo inarrestabile. La progressiva ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Metropolis/310 - JJ4, Licia Colò: 'Sarà vendetta sull'orsa. Ma la colpa è di chi non ha lavorato sulle regole di co… - juventusfans : Chi sa di aver sbagliato scappa… ?? ?? Sia chiara una cosa “cara” @FIGC e @SerieA, domani ridateci i nostri 15 punti… - OfficialASRoma : ??? Tutte le info per chi sarà al'Olimpico per #RomaFeyenoord! E la più importante: la bandiera! ?? Leggi di più… - pimpiripette : RT @enpaonlus: Metropolis/310 - JJ4, Licia Colò: 'Sarà vendetta sull'orsa. Ma la colpa è di chi non ha lavorato sulle regole di convivenza'… - RegisGff : Yo sin saber nada de la champions pero viendo qué el Milán la anda rompiendo: Che confusione, Sarà perchè tifiamo… -

Codice appalti già da rifare Non si capisce se chi difende l'utero in affitto su basi giuridiche, contrattuali lo faccia, come ... Toscana, la multiutility dei servizi pubblici Con 700 mln di ricavi sarà attiva nei settori ... Caso Uss, Nordio contro i giudici Schlein ha spiegato che il 25 aprile sarà 'alla manifestazione di Milano, che è una celebrazione ... Maxitaglio delle tasse per chi fa figli. L'ipotesi è stata prospettata dal ministro dell'Economia ... Il fisco in aiuto di chi ha figli La detrazione sarà portata dagli... Terna, piano decennale di sviluppo della rete da oltre 21 mld di euro Più della metà degli investimenti andranno a favorire lo sviluppo delle rinnovabili. L'ad ... Non si capisce sedifende l'utero in affitto su basi giuridiche, contrattuali lo faccia, come ... Toscana, la multiutility dei servizi pubblici Con 700 mln di ricaviattiva nei settori ...Schlein ha spiegato che il 25 aprile'alla manifestazione di Milano, che è una celebrazione ... Maxitaglio delle tasse perfa figli. L'ipotesi è stata prospettata dal ministro dell'Economia ...La detrazioneportata dagli... Terna, piano decennale di sviluppo della rete da oltre 21 mld di euro Più della metà degli investimenti andranno a favorire lo sviluppo delle rinnovabili. L'ad ... Gli invitati all'incoronazione di re Carlo III d'Inghilterra: chi ... Fanpage.it