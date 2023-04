Chi era Virgilio Rocco, il primo marito di Mina: “Mi stravolse la vita” (Di giovedì 20 aprile 2023) Mina e il primo marito Virgilio Rocco sono convolati a nozze con una cerimonia celebrata a Trevignano Romano, una località del Lago di Bracciano. Il matrimonio della regina delle cantanti italiane fu ovviamente un grande evento mediatico, così d’impatto da mettere in secondo piano il Festival di Sanremo che in quei giorni si stava svolgendo (parliamo della ventesima edizione) La loro breve storia d’amore è iniziata poco prima delle nozze. Tutto è infatti cominciato il 6 febbraio 1970, quando CRocco, coetaneo della cantante, si recò a un suo concerto a Terni. Da quella sera è scattato il colpo di fulmine che, in poche settimane, ha portato la cantante e il giovane giornalista all’altare. Come poco fa accennato, i due si sono sposati il 25 febbraio 1970 con rito civile. Gli impegni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)e ilsono convolati a nozze con una cerimonia celebrata a Trevignano Romano, una località del Lago di Bracciano. Il matrimonio della regina delle cantanti italiane fu ovviamente un grande evento mediatico, così d’impatto da mettere in secondo piano il Festival di Sanremo che in quei giorni si stava svolgendo (parliamo della ventesima edizione) La loro breve storia d’amore è iniziata poco prima delle nozze. Tutto è infatti cominciato il 6 febbraio 1970, quando C, coetaneo della cantante, si recò a un suo concerto a Terni. Da quella sera è scattato il colpo di fulmine che, in poche settimane, ha portato la cantante e il giovane giornalista all’altare. Come poco fa accennato, i due si sono sposati il 25 febbraio 1970 con rito civile. Gli impegni ...

