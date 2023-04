Chi è Sonia Peng | l’ex moglie di Rocco Papaleo

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 20 aprile 2023) Lo sapevate cheè stato sposato? La sua exè una scenografa svizzera che ha collaborato con l’attore e regista in diverse produzioni. I due hanno avuto un figlio, Nicola, e nonostante il divorzio sono ancora in ottimi rapporti. Ma scopriamo qualcosa di più su questa donna sulla qualeè sempre stato estremamente riservato.in una foto in bianco e nero.nasce il 22 aprile 1965 a Bellinzona, in Svizzera e ha 58 anni. Trasferitasi in Italia, più precisamente a Milano nel 1984, studia presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera, diplomandosi nel 1989. Tra il 1989 e il 1992 si dedica alla realizzazione di spot pubblicitari, per poi fare carriera e farsi strada nel ...