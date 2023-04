Chi è Maurizio Micheli: biografia, ex moglie, figli e compagna dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 20 aprile 2023) Chi è Maurizio Micheli (biografia, ex moglie, figli e compagna) ospite a Oggi è un altro giorno il 20 aprile 2023? Maurizio Micheli è nato a Livorno il 3 febbraio del 1947. E’ un attore, comico e commediografo. Come detto, è nato a Livorno ma è cresciuto a Bari, si è diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e successivamente laureato al D.A.M.S. dell’Università di Bologna con Luigi Squarzina. Debutta al Teatro-cabaret Il Refettorio di Milano con “Madre scoraggio”, di Franco Nebbia. Ha lavorato al “Piccolo” con Patrice Chéreau e allo “Stabile dell’Aquila” con Aldo Trionfo. Dal 1972 ha scritto e interpretato dieci spettacoli tra cui il più noto è Mi voleva Strehler (1978), un ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023) Chi è, exè unil 20 aprile 2023?è nato a Livorno il 3 febbraio del 1947. E’ un attore, comico e commediografo. Come detto, è nato a Livorno ma è cresciuto a Bari, si è diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e successivamente laureato al D.A.M.S. dell’Università di Bologna con Luigi Squarzina. Debutta al Teatro-cabaret Il Refettorio di Milano con “Madre scoraggio”, di Franco Nebbia. Ha lavorato al “Piccolo” con Patrice Chéreau e allo “Stabile dell’Aquila” con Aldo Trionfo. Dal 1972 ha scritto e interpretato dieci spettacoli tra cui il più noto è Mi voleva Strehler (1978), un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Troppo comodo, depenalizzare, già hanno lo scudo penale Maurizio Federico (ISS) 'No a depenalizzazione colpa medic… - nevrotica9 : RT @AnonymaticaSRL: Nell'ottobre 2020, il dottor Maurizio Federico, responsabile del Centro nazionale per la Salute globale dell'Istituto S… - maurizio_meglio : @NicoSchira Diverrebbe multa... Ovviamente mente non per la juve, ma per chi ci ha falsato il campionato - AnonymaticaSRL : Nell'ottobre 2020, il dottor Maurizio Federico, responsabile del Centro nazionale per la Salute globale dell'Istitu… - Maurizio_Noc : @jacopo_iacoboni C'è solo la pochezza intellettuale, reale o interessata (ma fa lo stesso), di chi si accanisce med… -