Chi affronterà la Roma in semifinale di Europa League? Avversaria | calendario e programma

(Di giovedì 20 aprile 2023) La rimonta si è completata e lace l’ha fatta. I giallorossi, infatti, hanno ribaltato la sconfitta dell’andata a Rotterdam e hanno eliminato il Feyenoord nel match valevole come quarto di finale della2022-2023. A questo punto, quindi, la compagine giallorossa con chi se la dovrà vedere nel doppio confronto rappresentato dalle semifinali della seconda competizione continentale per club? L’accoppiamento che precede la finale di Budapest proponeva la vincente del confronto tra Bayer Leverkusen e Royale Union Saint-Gilloise e, ad uscirne vincitrice è la compagine tedesca, dominante nel ritorno giocato in Belgio con un netto 4-1. Si presenta una sfida non semplice per la squadra allenata dallo Speciale One, José Mourinho che, tuttavia, è consapevole che l’occasione è di quelle da non lasciarsi sfuggire. Dopo il trionfo ...