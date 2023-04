Chelsea, si pensa già alla prossima stagione: Nagelsmann è il profilo preferito dalla proprietà (Di giovedì 20 aprile 2023) Una stagione nera e senza lampi quella del Chelsea prima di Potter ed ora di Lampard. Il futuro però dei Blues dovrà essere per forza di cose diverso, soprattutto visti gli esosi sforzi economici messi in atto dalla proprietà sul mercato estivo ed invernale. Per questo Boehly avrebbe fretta di chiudere un allenatore di prima fascia per la prossima stagione fin da ora: il favorito numero uno è Julian Nagelsmann, fresco di esonero dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Chelsea avrebbe pensato sin dall’esonero di Potter a Nagelsmann. Il tecnico tedesco però avrebbe rifiutato di accettare la panchina sin dallo scorso marzo per motivi che riguardavano soprattutto il campo e la poca volontà del ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Unanera e senza lampi quella delprima di Potter ed ora di Lampard. Il futuro però dei Blues dovrà essere per forza di cose diverso, soprattutto visti gli esosi sforzi economici messi in atto dsul mercato estivo ed invernale. Per questo Boehly avrebbe fretta di chiudere un allenatore di prima fascia per lafin da ora: il favorito numero uno è Julian, fresco di esonero dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ilavrebbeto sin dall’esonero di Potter a. Il tecnico tedesco però avrebbe rifiutato di accettare la panchina sin dallo scorso marzo per motivi che riguardavano soprattutto il campo e la poca volontà del ...

