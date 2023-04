Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, Koulibaly rischia la cessione: ecco perché: Il DailyMail ha stilato una lista dei calciatori che in estate… - FrancescoFra00 : @llanu96 @RidTheRock Casomai di Osimhen... Koulibaly è al Chelsea da un anno... ?? - emme_dipi : @beacolombo_bc SIAMO TUTTI KOULIBALY! Ah, no aspetta. KK è al Chelsea ora, fottesega. - danielfrank_2 : @liberta___depre 3x1 BENZEMA 2, VINI JR 1 / CHELSEA KOULIBALY 1 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard: 'Infortunio al tendine del ginocchio per Koulibaly, sarà out per le prossime due gare' -

- Real Madrid: le scelte di Lampard e Ancelotti Lampard cambia tre elementi rispetto alla gara d'andata: Fofana al posto dell'ex Napolinei tre dietro, Cucurella quinto a sinistra ...- Real Madrid: le ultime notizie sulle formazioni Lampard non potrà disporre di Chilwell, ... Pesante anche l'assenza diin difesa: l'ex napoletano ha un problema agli adduttori e non ...I giocatori delche rischiano di saltare quella gara in caso di ammonizione sono ben 4: Gallagher,, Mount, Mudryk. Mentre Chilwell sarà squalificato in quanto espulso nella gara di ...

Chelsea, Koulibaly rischia la cessione: ecco perché | Mercato Calciomercato.com

Virgil van Dijk hasn't been in the best form but as he turns 32 this summer, Liverpool will need to start thinking about a possible replacement.Pierre-Emerick Aubameyang: Out in the cold at Chelsea since being left out of their Champions League squad and is desperate to leave. The striker has interest from Barcelona, Atletico Madrid and AC ...