Che notte all' Olimpico | poker Roma per continuare a sognare

(Di giovedì 20 aprile 2023) Laha battuto 4-1 il Feyenoord ai supplementari, dopo che nei 90 minuti la partita si era chiusa sul 2-1, e si è qualificata per la semifinale di Europa League. Latroverà il Bayer Leverkusen che dopo il pareggio interno si e' imposto per 4-1 in casa dei belgi dell'Union Saint-Gilloise: a segno M. Diaby al secondo minuto, poi Bakker al 37mo, Frimpong al 60mo e Hlozek al 79mo. La Juventus, che ha pareggiato col Lisbona, troverà il Siviglia in semifinale di Europa League: gli spagnoli, specialisti di questa manifestazione, hanno eliminato il Manchester United travolgendolo in casa per 3-0 dopo il pareggio esterno in clamorosa rimonta per 2-2. Troppi gli errori difensivi degli inglesi, privi di Bruno Fernandes: doppietta di En-Nesyri all'ottavo e all'81mo, seconda rete di Bade' al 47mo.