Che fine ha fatto A Casa Tutti Bene? La serie tv con Emma Marrone spostata dopo il flop di ascolti (Di giovedì 20 aprile 2023) Che fine ha fatto A Casa Tutti Bene? La serie tv con Emma Marrone che ha conquistato gli abbonati Sky è arrivata in chiaro su TV8 con la speranza di replicare gli stessi numeri ma qualcosa deve essere andato storto. La serie è reboot del film A Casa Tutti Bene, diretta da Gabriele Muccino. porta sullo schermo la vita dei Ristuccia, una famiglia proprietaria di un noto ristorante e intorno a loro girano i Mariani, loro parenti. In molti speravano in notevoli risultati visto che la serie era al suo primo passaggio in chiaro dopo la visione su pay tv ma le cose non sono andate esattamente così. Al suo debutto, mercoledì 13 aprile, la ...

