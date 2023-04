Champions League, semifinali: accoppiamenti e date delle sfide (Di giovedì 20 aprile 2023) Il penultimo atto si è finalmente delineato con vinti e sconfitti che hanno condiviso il palcoscenico, scintillante e famoso, dei quarti di finale della massima competizione europea del calcio continentale. Gioie e dolori, felicità e rabbia si sono mescolate nelle quattro sfide che hanno eletto altrettante superstiti che si giocheranno fino in fondo la possibilità di vincere il trofeo più ambito di tutta la stagione. Quest’anno c’è tantissima Italia in queste semifinali di Champions League: alle soglie della finalissima si sfideranno, infatti, Inter e Milan nel secondo derby italiano consecutivo, mentre dall’altra parte del tabellone Carlo Ancelotti sfiderà Pep Guardiola nel tentativo di difendere il titolo vinto lo scorso anno. Ecco tutto quello che c’è da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Il penultimo atto si è finalmente delineato con vinti e sconfitti che hanno condiviso il palcoscenico, scintillante e famoso, dei quarti di finale della massima competizione europea del calcio continentale. Gioie e dolori, felicità e rabbia si sono mescolate nelle quattroche hanno eletto altrettante superstiti che si giocheranno fino in fondo la possibilità di vincere il trofeo più ambito di tutta la stagione. Quest’anno c’è tantissima Italia in questedi: alle soglie della finalissima siranno, infatti, Inter e Milan nel secondo derby italiano consecutivo, mentre dall’altra parte del tabellone Carlo Ancelottirà Pep Guardiola nel tentativo di difendere il titolo vinto lo scorso anno. Ecco tutto quello che c’è da ...

