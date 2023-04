Champions League: le semifinali andata e ritorno tra Inter e Milan saranno visibili a tutti. Ma dove? Ecco le 3 opzioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Champions League su Prime Vent’anni dopo l’ultima volta, sarà di nuovo derby tra Inter e Milan in semifinale di Champions League. La Uefa ha comunicato le date delle due partite: andata mercoledì 10 maggio, ritorno martedì 16 maggio. La domanda che tutti i tifosi e i telespettatori stanno facendo è soltanto una: “La doppia sfida sarà visibile a tutti?”. La risposta è “sì”. Ma dove? Ecco la situazione e gli scenari a disposizione. Come da accordi nella spartizione dei diritti, la migliore partita del martedì viene trasmessa in chiaro da Canale 5, oltre che su Sky per gli abbonati alla pay tv, mentre quella del mercoledì è in esclusiva su Prime per altre tre stagioni. Una squadra ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 aprile 2023)su Prime Vent’anni dopo l’ultima volta, sarà di nuovo derby train semifinale di. La Uefa ha comunicato le date delle due partite:mercoledì 10 maggio,martedì 16 maggio. La domanda chei tifosi e i telespettatori stanno facendo è soltanto una: “La doppia sfida sarà visibile a?”. La risposta è “sì”. Mala situazione e gli scenari a disposizione. Come da accordi nella spartizione dei diritti, la migliore partita del martedì viene trasmessa in chiaro da Canale 5, oltre che su Sky per gli abbonati alla pay tv, mentre quella del mercoledì è in esclusiva su Prime per altre tre stagioni. Una squadra ...

