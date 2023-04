Champions League: i tifosi del Napoli trasformano la concentrazione del Milan in un inferno (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-18 11:38:13 Il web è in trepidazione: Se lì un calcio che recupera spesso cose che sembravano estinte, cioè quello italiano. In alcune occasioni con episodi che lasciano molto a desiderare e, in altre, cose come le scene vissute nell’albergo di concentramento Milanese all’alba napoletana. I tifosi del Napoli hanno passato la notte svegli, appunto, cercando di svelare la rosa della squadra rossonera‘. Sono venuti in macchina per fare suonando il clacson, trascorrendo ore a cantare, facendo esplodere petardi e accendendo stelle filanti fino alle prime ore del mattino. La squadra del sud Italia iniziato come uno dei preferiti nella traversata degli italiani Che fine ha fatto il sorteggio dei quarti di finale del Champions League. Tuttavia, perso 1-0 a Milano ed è obbligato a ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-18 11:38:13 Il web è in trepidazione: Se lì un calcio che recupera spesso cose che sembravano estinte, cioè quello italiano. In alcune occasioni con episodi che lasciano molto a desiderare e, in altre, cose come le scene vissute nell’albergo di concentramentoese all’alba napoletana. Idelhanno passato la notte svegli, appunto, cercando di svelare la rosa della squadra rossonera‘. Sono venuti in macchina per fare suonando il clacson, trascorrendo ore a cantare, facendo esplodere petardi e accendendo stelle filanti fino alle prime ore del mattino. La squadra del sud Italia iniziato come uno dei preferiti nella traversata degli italiani Che fine ha fatto il sorteggio dei quarti di finale del. Tuttavia, perso 1-0 ao ed è obbligato a ...

