Champions League, dopo 20 anni è di nuovo Inter-Milan in semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Vent'anni dopo la Champions League ci regala un altro emozionante derby tra Inter e Milan in semifinale. Le due squadre si affronteranno in un San Siro stracolmo nelle due sfide tra il 10 e il 16 maggio. Nei due precedenti hanno sempre vinto i rossoneri anche quando si giocò nei quarti di finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : A night we'll remember for a long, long time: read up on #NapoliMilan ?? - mundodabola : Semifinais da UEFA Champions League: Real Madrid x Manchester City Milan x Internazionale ?? @brfootball - AntoVitiello : ???MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! ??? Che partita, che serata. Notte da Milan! E il sogno rossonero conti… - avespartacus : RT @sportmediaset: L'Inter non sbaglia, tris al Benfica e semifinale: sarà derby europeo col Milan #InterBenfica #UCL - sportli26181512 : Milan-Inter in semifinale di Champions! Le aperture dei quotidiani sportivi: Ebbene sì, sarà Milan-Inter la semifin… -