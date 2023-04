Champions League, calendario semifinali: ecco le date di Inter-Milan! (Di giovedì 20 aprile 2023) Ieri l’Inter ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Champions League, dove sarà un clamoroso derby con il Milan (vedi articolo). L’UEFA ha ufficializzato il calendario delle quattro sfide di andata e ritorno, finale a Istanbul sabato 10 giugno alle ore 21. Champions League – calendario semifinali ANDATA Real Madrid-Manchester City martedì 9 maggio ore 21 Milan-Inter mercoledì 10 maggio ore 21 RITORNO Inter-Milan martedì 16 maggio ore 21 Manchester City-Real Madrid mercoledì 17 maggio ore 21 La vincente della sfida fra Real Madrid e Manchester City giocherà formalmente “in casa” la finale. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Ieri l’ha conquistato la qualificazione alledi, dove sarà un clamoroso derby con il Milan (vedi articolo). L’UEFA ha ufficializzato ildelle quattro sfide di andata e ritorno, finale a Istanbul sabato 10 giugno alle ore 21.ANDATA Real Madrid-Manchester City martedì 9 maggio ore 21 Milan-mercoledì 10 maggio ore 21 RITORNO-Milan martedì 16 maggio ore 21 Manchester City-Real Madrid mercoledì 17 maggio ore 21 La vincente della sfida fra Real Madrid e Manchester City giocherà formalmente “in casa” la finale.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

