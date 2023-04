Champions | Inzaghi | ' Semifinale traguardo storico venuto da lontano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Piacenza (#Inzaghi). Parma (#Pioli). Reggiolo (#Ancelotti). Tre semifinalisti di Champions su 4 sono nati nell’arc… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @Inter, le parole di #Inzaghi dopo il pareggio contro il #Benfica - FabrizioFERRARl : #Parolo sante. In Champions i giocatori le motivazioni le trovano da soli. #Inzaghi e il suo staff hanno colpe perc… - OhWhatFun__ : RT @GianmarcoDaria: ??Simone Inzaghi è il sesto allenatore dell'Inter a raggiungere le semifinali di Champions League, nonché il primo dai t… - ElioCardullo : RT @Eurosport_IT: Dopo una serata così, anche le critiche sembrano più leggere ?? Le dichiarazioni complete ?? -

Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone, in conferenza stampa al termine del match diLeague contro il Benfica a San Siro. "Chiaramente mi sarebbe piaciuto vincere 3 - 2 perche' ...Cosi' l'allenatore dell'Inter, Simone, in conferenza stampa al termine di Inter - Benfica diLeague. "Noi avremo una partita in piu' da fare che e' la semifinale (di Coppa Italia, ...I nerazzurri hanno confermato il successo dell'andata sul Benfica staccando il pass per le semifinali diLeague. L'euroderby col Milan è servito, conche nel post partita si è tolto ...

Inter-Benfica, Inzaghi: "Semifinale col Milan uno stimolo. Critiche So da dove vengono" Sky Sport

Derby Milan-Inter dopo 20 anni esatti in semifinale di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi macinano incassi record.'Sul secondo gol e' stato bravo il loro attaccante, sul terzo i ragazzi mi hanno detto che hanno sentito un fischio e anche noi in panchina ci ...