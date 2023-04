Centro Vivendi | work in progress per altri uffici pubblici e asilo nido | quando rinascere è possibile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiini aldi via Ferriera per l’attivazione di nuovi serviziin quello che per decenni ha rappresentato uno degli scandali degli sprechi amministrativi, l’ex Mercatone. Al taglio del nastro della prima attività commerciale, nel dicembre 2020, in pochi forse avrebbero scomesso che davvero in quel momento, tra l’altro in piena pandemia, si stava compiendo il primo passo di un progetto destinato a crescere e, soprattutto, non perdersi strada facendo. Troppo vivo, ancora oggi, il ricordo di quel che era diventato il Mercatone, inaugurato negli anni del post terremoto 80 con l’obiettivo di portare ripresa e sviluppo all’intera comunità e che invece, come detto, al posto di rappresentare il simbolo della rinascità della città, ha rappresentato ...