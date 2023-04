C’è una poltrona che nessuno vuole occupare: quella della Commissione Antimafia (Di giovedì 20 aprile 2023) C’è una poltrona che nessuno pare voglia occupare nelle fila della maggioranza: quella della presidenza della Commissione parlamentare Antimafia. La Commissione non c’è, pur essendo stata istituita per legge orami un mese fa. L’iter di costituzione infatti prevede che i gruppi parlamentari indichino i propri componenti ai Presidenti di Camera e Senato e ad oggi non tutti i gruppi lo hanno fatto. Ma soprattutto sembra che la maggioranza non trovi l’accordo per la presidenza, il nome che era circolato qualche settimana fa, quello della onorevole Carolina Varchi, non circola più ed al suo posto si sente quello della onorevole Chiara Colosimo, che in comune con la Varchi ha l’appartenenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) C’è unachepare voglianelle filamaggioranza:presidenzaparlamentare. Lanon c’è, pur essendo stata istituita per legge orami un mese fa. L’iter di costituzione infatti prevede che i gruppi parlamentari indichino i propri componenti ai Presidenti di Camera e Senato e ad oggi non tutti i gruppi lo hanno fatto. Ma soprattutto sembra che la maggioranza non trovi l’accordo per la presidenza, il nome che era circolato qualche settimana fa, quelloonorevole Carolina Varchi, non circola più ed al suo posto si sente quelloonorevole Chiara Colosimo, che in comune con la Varchi ha l’appartenenza ...

