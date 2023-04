C'è anche Totti (con Cristian) allo stadio per Roma - Feyenoord

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuGallone : RT @ilRomanistaweb: ?? #Totti assisterà al ritorno dei quarti di finale di Europa League tra #Roma e #Feyenoord all'Olimpico #ASRoma http… - firsthoughtx : e se l’avesse fatto krikka e se l’avesse fatto krikka e avete rotto la minchia secondo voi uno che scrive e se anch… - k1ndaheartl3ss : @ciseituxme E SE ANCHE TOTTI E ILARY SI LASCIANOOOOO CHI SIAMO NOOOOOIIIIII - joseph05203429 : RT @ASRomaPartite: Che atmosfera Colpo d'occhio fantastico, carica emotiva a mille. E c'è anche Totti allo stadio #RomaFeyenoord - infoitsport : Roma, per la missione rimonta ci sono anche Totti e De Rossi -

la leggenda giallorossa Francesco, col figlio Cristian, all'Olimpico per Roma - Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa ...Abbonati per leggereLeggi"Noemi Bocchi voleva cheversasse a Ilary Blasi 2 mila euro al mese per ogni figlio"... è presente un tifoso in particolare: si tratta di Francesco. L'ex capitano giallorosso, ... chiamata a ribaltare la sconfitta 1 - 0 dell'andata a Rotterdam, ci sonotifosi d'onore. Oltre ...

Roma, per la missione rimonta ci sono anche Totti e De Rossi Tuttosport

Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – La Roma è chiamata alla rimonta nel ritorno dei quarti di Europa League contro il Feyenoord. I giallorossi devono rimontare l’1-0 dell’andata. Per riuscirci l’Olimpico sa ...L'atmosfera si è fatta calda nella Capitale. Tra poco andrà in scena il match valido per i quarti di finale tra Roma e Feyernoord. Fermati una ventina di tifosi giallorossi.