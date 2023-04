Cdm: sì al Ddl Concorrenza. Piano di semplificazione per la scuola (Di giovedì 20 aprile 2023) Compromesso sugli ambulanti: le concessioni saranno messe a gara ma le licenze attuali saranno rinnovate per 12 anni Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 20 aprile 2023) Compromesso sugli ambulanti: le concessioni saranno messe a gara ma le licenze attuali saranno rinnovate per 12 anni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Oggi giornata decisiva: il provvedimento approda in cdm e la Corte di giustizia deciderà sul rinnovo delle concessi… - Aquilottoblu : RT @sole24ore: ?? Sul commercio ambulante il governo è chiamato a trovare una soluzione visto che Bruxelles ha aperto un caso di pre-infrazi… - Italpress : Approvato in Cdm il Ddl concorrenza - ZerounoTv : Approvato in Cdm il Ddl concorrenza - IlModeratoreWeb : Approvato in Cdm il Ddl concorrenza - -