Cavallo scappa e finisce in autostrada: salvato dalla Polizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Cavallo scappa e finisce in autostrada: momenti di apprensione sulla Tangenziale di Napoli, l’animale bloccato dagli agenti della Polizia di Stato e dagli operatori alla Viabilità Cavallo scappa e finisce in autostrada: Ieri mattina gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta e da personale addetto alla Viabilità di Tangenziale di Napoli S.p.A., sono intervenuti sul tratto autostradale compreso tra lo svincolo di “Italia 90” e quello del “Vomero” della carreggiata direzione Napoli per la segnalazione di un Cavallo che era sfuggito al controllo del proprietario. Immediatamente gli operatori hanno provveduto ad avvertire l’utenza con segnalazioni sui pannelli a ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)in: momenti di apprensione sulla Tangenziale di Napoli, l’animale bloccato dagli agenti delladi Stato e dagli operatori alla Viabilitàin: Ieri mattina gli agenti della SottosezioneStradale di Fuorigrotta e da personale addetto alla Viabilità di Tangenziale di Napoli S.p.A., sono intervenuti sul trattole compreso tra lo svincolo di “Italia 90” e quello del “Vomero” della carreggiata direzione Napoli per la segnalazione di unche era sfuggito al controllo del proprietario. Immediatamente gli operatori hanno provveduto ad avvertire l’utenza con segnalazioni sui pannelli a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvianoNews : Cavallo scappa e finisce in autostrada: momenti di apprensione sulla Tangenziale di Napoli - MariaGr72553319 : @AndyCage69 @spighissimo Come ho scritto l’altro giorno “è inutile che vuoi fare il cavallo, prima o poi un raglio… - infoitinterno : Cavallo scappa dalla stalla e va in Tangenziale - infoitinterno : Cavallo scappa e finisce in autostrada: momenti di apprensione sulla Tangenziale di Napoli, l’animale bloccato dagl… - positanonews : #Cronaca #autostrada #cavallo Cavallo scappa e finisce in autostrada: momenti di apprensione sulla Tangenziale di N… -