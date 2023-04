Castellammare | 76enne arrestata per associazione di tipo mafioso ed estorsione

(Di giovedì 20 aprile 2023)perdied. Dovrà scontare la pena residua di 7 mesi e 25 giorni di reclusioneperdied. Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato didi Stabia hanno arrestato unastabiese, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso ieri dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di 7 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Arrestato 76enne, deve scontare una pena di 7 anni di carcere LEGGI LA NEWS:… -

... gli agenti del Commissariato didi Stabia hanno arrestato la vedova di Michele d'Alessandro. In carcere lastabiese, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, ...Nel pomeriggio di martedì 18 aprile , gli agenti del commissariato didi Stabia hanno arrestato unastabiese sul quale pendeva un provvedimento per la carcerazione. L'uomo dove scontare una pena residua di 7 mesi e 35 giorni di reclusione per i ...... commessi adi Stabia tra il 2014 e il 2015. Unstabiese è stato arrestato nel pomeriggio di martedì 18 aprile dagli agenti del Commissariato didi Stabia. L'uomo è ...

Castellammare di Stabia: arrestato 76enne Virgilio

Incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a Piazza Cristoforo Colombo. Una donna a bordo di uno scooter è rimasta ferita a seguito di un impatto avvenuto contro un’auto in transito. Ancora da chiarire l ...Arrestata la vedova del boss. Sconterà sette mesi in carcere. Finisce in cella Teresa Martone, la vedova del capo dei capi dei d'Alessandro arrestata ieri pomeriggio. Dopo la condanna definitiva in Ca ...