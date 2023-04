Cassa Commercialisti, all’unanimità il bilancio 2022: patrimonio da 10 mld, 418 mln di avanzo (Di giovedì 20 aprile 2023) Si sono dati appuntamento oggi a Roma i centocinquanta delegati della Cassa dei Dottori Commercialisti – nonostante il giovedì nero dei trasporti dopo il deragliamento del treno merci nella notte a Firenze – per approvare all’unanimità il bilancio 2022, che vede le riserve patrimoniali superare i 10 miliardi e 530 milioni, in crescita del 4,2% rispetto al 2021, così come in salita sono i proventi degli investimenti pari ad oltre 338,5 milioni, con una crescita, rispetto al 2021, del 16,4%. A farlo notare è il presidente dell’Ente previdenziale Stefano Distilli, in un incontro con la stampa appena dopo il varo del documento. A ciò si associa un “dato ulteriormente positivo”, quello “dell’avanzo corrente di amministrazione che in questo caso è di 418 milioni di euro”, spiega ancora ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 aprile 2023) Si sono dati appuntamento oggi a Roma i centocinquanta delegati delladei Dottori– nonostante il giovedì nero dei trasporti dopo il deragliamento del treno merci nella notte a Firenze – per approvareil, che vede le riserve patrimoniali superare i 10 miliardi e 530 milioni, in crescita del 4,2% rispetto al 2021, così come in salita sono i proventi degli investimenti pari ad oltre 338,5 milioni, con una crescita, rispetto al 2021, del 16,4%. A farlo notare è il presidente dell’Ente previdenziale Stefano Distilli, in un incontro con la stampa appena dopo il varo del documento. A ciò si associa un “dato ulteriormente positivo”, quello “dell’corrente di amministrazione che in questo caso è di 418 milioni di euro”, spiega ancora ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JimyML : RT @Agenzia_Ansa: Via libera dall'Assemblea dei delegati della Cassa dottori commercialisti al bilancio 2022 che vede le riserve patrimonia… - Agenzia_Ansa : Via libera dall'Assemblea dei delegati della Cassa dottori commercialisti al bilancio 2022 che vede le riserve patr… - fisco24_info : Cassa dottori commercialisti, '10,5 miliardi di patrimonio': Ok al Bilancio del 2022; 338,5 milioni di ricavi da in… - AngelsOfLove12 : @PepeSanchez86 ?????????? no, io ho la cassa dei dottori commercialisti... peggio -