Caso Uss | Nordio | nessuna interferenza con azione disciplinare

Accertamenti Viminale su ritardi allarme braccialetto Per Nordio, l'ultimo segnale registrato dal braccialetto elettronico indossato da Artemè 'delle 13:52, come risulta dalla relazione dei carabinieri di Milano, il giorno della sua evasione, ma l'allarme è giunto diversi minuti dopo'. Il ministro ha quindi fatto sapere che 'sono in ...Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella informativa urgente alla Camera sulArtem. Ripondendo le critiche e alle polemiche sulla decisione di avviare una azione displinare nei ......ed è "singolare" che da taluni "si affermi" che proprio il Ministero della giustizia "sarebbe dovuto intervenire" per limitare la decisione della Corte di Appello di Milano suldi Artem. Lo ...

Il Guardasigilli all'informativa sull'evasione dell'oligarca dagli arresti domiciliari: "In corso accertamenti sulla fuga". E alle toghe che lo attaccano: "Nessuna interferenza invasiva" ...Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella informativa urgente alla Camera sul caso Artem Uss. Ripondendo le critiche e alle polemiche sulla decisione di avviare una azione displinare nei ...